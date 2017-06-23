Пятница, 23 Июня 2017 17:20

АрмИнфо. "Наши противоречия, связанные с фракцией "Еркир Цирани", в первую очередь связаны с нашими подходами. Еще во время предвыборной кампании, мы призывали руководство решать все проблемы спокойно, а руководство партии считает, что решать все нужно эмоционально, в этом наши позиции не совпадают", - об этом на пресс-конференции заявил уже бывший член фракции "Еркир Цирани" в Совете старейшин Ереван аАйк Петросян.

В тоже время он отметил, что предполагал, что у них с руководством фракции могут возникнуть противоречия, но не думал, что они приведут к расколу. Петросян также отметил, что они всегда были открыты для сглаживания острых углов и проблем, которые появились, однако не получили отклика со стороны других членов фракции.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании они, ясно обозначили те проблемы в столице, которые следует решать. Это касается детских садов, антикоррупционной борьбы, улучшения экологии в городе и т. д. И на данный момент они займутся решением этих самых проблем, но уже отдельно от фракции.

Также Петросян отметил, что в партии настаивают на том, чтобы он с Паракшиев сложили мандат, однако они не собираются этого делать. "Не дождетесь!", - заявил Петросян.

В свою очередь другой член фракции Мнацакан Паракшиев заявил, что выходит из фракции <Еркир цирани>: "Мы продолжим заниматься

политической деятельностью, так как не хотим обмануть доверие тех людей, которые голосовали за нас, мы будем продолжать защищать интересы ереванцев. Я считаю, что не следует превращать работу мэрии в театр, и отсюда пошли наши главные противоречия", - завил Паракшиев, при этом отметив, что на данный момент они с Айком Петросяном не собираются создавать новую партию или вступать в какую-либо другую. Парикшиев завил, что они готовы сотрудничать и с оппозицией, и с властями, если их точки зрения совпадут.

В ответ на эти заявления бывших однопартийцев руководство <Еркир цирани> планирует выступить с отбельной пресс-конференцией. Ранее же в партии объяснили, что раскол произошел от того, что Айк Петросян и Мнацакан Паракшиев предали идеологию, принципы и программы партии, ставя интересы ереванцев ниже своих личных интересов.