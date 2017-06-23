Пятница, 23 Июня 2017 17:19

АрмИнфо. Правительство Армении освободило ЗАО "Лидиан Армения", эксплуатирующее Амулсарское месторождение, от уплаты таможенной пошлины на импорт очередной партии оборудования и сырья.

Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Кабинета министров 23 июня.

Как заявил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, <Лидиан Армения" (бывшее ЗАО "Геотим") уже вложила около 44 млрд драмов (около $90 млн ред). В процессе реализации проекта, еще будет инвестировано около 180 млрд драмов. Стоимость ввозимого оборудования составит около 2,5 млрд драмов.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в числе которых IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акционерами компании являются также международные институциональные инвесторы IFC и EBRD. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.