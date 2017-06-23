Пятница, 23 Июня 2017 17:16

АрмИнфо. Правительство Армении продолжит работу в чрезвычайном режиме. С подобным призывом выступил глава исполнительной власти 23 июня на заседании Кабмина.

В связи с этим премьер поручил главам республиканских исполнительных ведомств в течение месяца представить график мероприятий на 2017-22 гг., вытекающий из новой программы Кабмина, четко указав ответственных лиц и сроки реализации. О ходе выполнения мероприятий нужно будет представлять отчёт в аппарат правительства ежеквартально. "Делаем так называемый "рестарт" нашей работы, работаем в том же режиме - 6 дней в неделю. Минимум", - подчеркнул Карен Карапетян.

Помимо этого, с учетом того, что близится к концу первое полугодие 2017 года, премьер призвал до 28 июля подытожить и представить в аппарат правительства отчеты о проделанной работе. <Мы должны подвести итоги первого полугодия, четко сформулировать, что из запланированного выполнено, что и почему не было сделано. Хотя, думаю, невыполненных пунктов быть не должно>, - сказал Карен Карапетян.

Напомним, что 19 июня правительство одобрило свою программу деятельности на ближайшее пятилетие, которое 22 июня утвердил парламент. Как заявил в законодательном органе глава Кабинета министров республики, новая программа правительства способна изменить качество жизни и повысить благосостояние в Армении.