Пятница, 23 Июня 2017 15:02

АрмИнфо. Министерство образования и науки Армении после многочисленных публикаций СМИ, наконец, отреагировало на скандал в Израиле, связанный с дипломами армянских медицинских вузов.

Министерство образования и науки Армении в этой связи обратилось во внешнеполитическое ведомство страны для того, чтобы получить максимально детальную информацию от израильской стороны относительно, вузов, выдающих, по утверждению Министерства здравоохранения Израиля, фальшивые дипломы и личностей их получателей. Примечательно, что Минобразования и науки только сейчас спохватилось о том, что подобные скандалы бросают тень не только на систему образования страны, но и на ее международный имидж в целом. Именно об этом упомянуло ведомство в своем заявлении. Министерство также обещает, что после получения соответствующей информации приступит к полноценному и многостороннему изучению ситуации. А лишь накануне на просьбу корреспондента АрмИнфо прокомментировать сложившуюся ситуацию пресс-секретарь Министерства образования и науки Лусине Маркарян заявила, что Министерство занимается глобальными проблемами сферы и его законодательным урегулированием, а не отдельными учебными заведениями. Из слов пресс-секретаря исходило, что международный имидж сферы образования Армении - не есть сфера интересов, полномочий и компетенции Министерства образования и науки. Однако уже хорошо то, что через день ведомство спохватилось и осознало, что подобные скандалы бросают тень не только на имидж образовательной системы страны, но на международный авторитет Армении в целом.

Отметим, что на официальном сайте Министерства здравоохранения Израиля была обнародована информация о том, что ведомство не гарантирует дипломы армянских медицинских вузов и не может содействовать нахождению работы выпускникам этих учебных заведений. Министерство также обратилось в Полицию страны с тем, чтобы изучить подлинность дипломов армянских вузов.

Меж тем, в Ереванском государственном медицинском университете корреспонденту АрмИнфо сообщили, что скандал не касается данного вуза. <Никогда каких-либо жалоб относительно наших зарубежных выпускников к нам не поступало, более того, по окончанию учебы они успешно трудоустраиваются в различных странах мира>,- заверила пресс-секретарь ЕрМГУ Шушан Даниелян.

В Армянском медицинском университете и медуниверситете им.Мерабяна (оба они являются частными вузами) корреспонденту АрмИнфо сообщили, что со дня основания этих учебных заведений они не выдавали дипломы иностранным студентам. В этих же вузах намекнули, что скандал связан с дипломами, выдаваемыми в другом частном вузе - университете <Айбусак>. Однако комментарий в данном вузе корреспонденту АрмИнфо не удалось получить.