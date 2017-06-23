Пятница, 23 Июня 2017 14:41

АрмИнфо. Раскрытие квартирных краж, их предотвращение и их предупреждение - одна их важнейших задач правоохранительных органов Армении. Об этом на своей страничке в Facebook написал глава отдела информации Полиции РА Ашот Агаронян.

При этом он подчеркнул, что предпринимаемые в этом направлении мероприятия достаточно эффективны, а результаты сами говорят за себя. <В 2016 году Полиция Армении получила 1250 сообщений о квартирных кражах, что на 119 случаев или 8,7 % меньше по сравнению с тем же периодом 2015 года. Заметим, что благодаря оперативно-следственным мероприятиям Полиции РА, раскрываемость этих преступлений выросло на 2,5% (с 30,5% до 33%). Впервые 5 месяцев 2017 года сохранилась положительная динамика раскрываемости преступлений, а также сокращение краж. Если за 5 месяцев 2016 года было зафиксировано 590 случаев квартирных краж, то в том же периоде 2017 года их уже 255 (сократилось на 43,2%). А процент раскрываемости вырос на 6,2% (с 26,3% до 32,5%)>, - написал Агаронян.