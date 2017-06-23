Пятница, 23 Июня 2017 14:40

АрмИнфо.Армения и Индия продолжают переговоры о сотрудничестве в военно-технической сфере. Об этом Радио Азатутюн заявил посол Индии в Армении Йогешвар Сангван.

Посол отметил, что не может говорить о конкретных договоренностях и сроках, но сотрудничество будет происходить своевременно. <Сейчас стороны обсуждают сотрудничество в этой сфере. У меня нет какого-либо четкого графика, но это произойдет в свое время на основе переговоров двух сторон>, - сказал Сангван.

Посол Индии, чья страна, по данным Всемирного банка, входит в десятку крупнейших экономик мира, подтвердил, что Индия готова сотрудничать с Арменией в различных сферах.

<Индия готова сотрудничать с Арменией во всех сферах, у нас отличные двусторонние отношения. Даже в сфере обороны мы открыты для сотрудничества с Арменией. Этот вопрос уже обсуждался между правительствами Армении и Индии, и мы будем двигаться вперед, делая все возможное>, - подчеркнул дипломат.

Посол Индии в Армении также заверил, что фактор Пакистана не играет какой-либо роли в армяно-индийских отношениях. <Индия не строит свои отношения с какой-либо страной, основываясь на факторе третьей страны. Следовательно, наши отношения с Арменией не зависят от какого-либо постороннего влияния. Мы не позволяем третьим сторонам влиять на наши отношения. У нас очень прочные отношения с Арменией, это очень дружественная для нас страна. Мы сотрудничали на международной арене и будем продолжать делать это>, - резюмировал Сангван.