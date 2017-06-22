Четверг, 22 Июня 2017 18:52

АрмИнфо. Cледственный комитет Армении объявил розыск в отношении начальника Отдела инспекции специального образования Министерства образования и науки РА Самсона Саакяна.

Согласно материалам следствия, по предварительным данным гражданин (имя не указывается) с целью получения визы в посольстве США в Армении вместе с другими документами 11 апреля 2017 года представил также официальный документ - аттестат об окончании средней школы. С целью проверки подлинности аттестата из посольства был послан запрос в компетентные органы Армении, в ходе проверок выяснилось, что аттестат фальшивый.

По факту возбуждено уголовное дело по 1 части 325 статьи уголовного кодекса Армении. В результате следственных мероприятий выяснился источник получения фальшивого аттестата. По предварительным данным гражданин получил фальшивый аттестат, заплатив за него $150 долларов начальнику Отдела инспекции специального образования Самсону Саакяну.

На основании полученных доказательств следователь следственного отдела административного округа Шенгавит принял решение объявить Саакяна в розыск по данному уголовному делу в качестве обвиняемого.