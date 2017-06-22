Четверг, 22 Июня 2017 18:26

АрмИнфо.Полномочные структуры Армении не реагируют на скандал в Израиле, cвязанный с дипломами армянских медицинских вузов.

Согласно израильскому изданию The Marker, Министерство здравоохранения Израиля уже больше года не утверждает дипломы студентов, получивших образование в Армении. Более того, Министерство обратилось в Полицию для выяснения действительности дипломов, выданных иностранным студентам армянскими медицинскими вузами.

С целью получения разъяснений относительно сложившейся ситуации агентство АрмИнфо обратилось в некоторые медицинские вузы и в полномочные структуры. Однако выяснилось, что данная тематика вообще не интересует полномочные госструктуры, каждая из которых попыталась свалить ответственность на другую.

Так, пресс-секретарь Минздрава Анаит Айтаян заявила корреспонденту АрмИнфо, что данный вопрос не входит в сферу полномочий Министерства и посоветовала обратиться в Министерство образования и науки.

Однако ответ пресс-секретаря Министерства образования и науки Лучине Маркарян оказался еще более обескураживающим. По словам Маркарян, Министерство образования и науки занимается глобальными вопросами, касающимися сферы образования, законодательным регулированием системы, но не отдельно взятыми учебными заведениями. Из слов пресс-секретаря можно сделать вывод, что международный имидж армянских вузов не есть глобальная проблема, входящая в круг интересов, полномочий и компетенции Министерства образования и науки. При этом Маркарян не поленилась дать совет обратиться с этим вопросом в медицинские вузы страны.

Следуя совету пресс-секретаря Министерства, АрмИнфо попыталось взять комментарий в Ереванском государственном медуниверситете им.Мхитара Гераци. Так, пресс-секретарь ЕрГМУ Шушан Даниелян заявила, что информация израильских СМИ не касается ЕрГМУ. Более того, по ее словам, студенты, оканчивающие этот ВУЗ, занимают ведущие должности в сфере здравоохранения и в международных медицинских организациях. <Важно отметить, что из всех медицинских вузов страны лишь Университет имени М.Гераци имеет аккредитацию Национального центра обеспечения качества профессионального образования. Кроме того, в течение последних 6 лет университет окончили 10 студентов из Израиля и никаких проблем или недовольства, касающихся их профессиональной деятельности, Университет не получал. Добавлю также, что выпускники нашего университета работают в 40 странах по всему миру, и в настоящее время более 1700 студентов из 26 стран, включая Израиль, получают обучение в Государственном медицинском университете имениМ.Гераци. А также более 4200 успешных выпускников нашего вуза работают в профессиональных медицинских организациях в разных странах мира. А недавно официальные органы Иордании признали и оттестировали все медицинские специальности и основные квалификации нашего университета",- заявила Даниелян.

Что касается частных медвузов, то в беседе с корреспондентом АрмИнфо в администрации "Армянского медицинского университета" заявили, что скандал, разразившийся в Израиле касается дипломов, предоставляемых другим частным учебным заведением - университетом "Айбусак". Что же касается самого <Армянского медуниверситета>, то, по утверждению администрации, у них никогда не было студентов из-за рубежа, так как нет специалистов, преподающих на должном уровне на английском языке и необходимого учебного материала на иностранных языках. <Так что, никогда в истории университета иностранных студентов у нас не было и в ближайшем будущем не предвидится>,- сообщили в вузе. Аналогичный ответ поступил и из другого частного медвуза Университета им.Меграбяна.

Примечательно, что в самом университете "Айбусак", комментировать по телефону сложившуюся ситуацию отказались. Отметим, что ранее израильское издание The Marker сообщила, что полиция Израиля проверяет жалобу, которую подало Министерство здравоохранения страны по поводу выдаваемых в Армении дипломов медвузов. Министерство здравоохранения Израиля подозревает, что эти документы могут быть фальшивыми. Сообщается о деятельности целой индустрии, переводящей в Армению арабских студентов, которые не смогли продолжить свою учебу в известных университетах, и которые заканчивают свое образование, в Армении. Как сообщил The Marker глава Ассоциации стоматологов в арабском секторе Пхари Хасан, в Израиле действуют специальные агенты, которые находят арабских студентов, изучающих медицину или стоматологию в таких странах, как Иордания, Германия или Италия, и которые не справились с начальным этапом обучения. Данным студентам за определенную плату агенты (также из арабского сектора) предлагают переезд в Армению, который включает в себя жилье и обучение в местных университетах. Студенты переезжают в Армению, где их встречает представитель этой индустрии, также араб, который заботится об их потребностях. В учреждениях, в которых они начинают обучение, не обязательно пересдавать пройденный курс, они начинают учебу сразу со второго или третьего года обучения, и получают дипломы за пять лет обучения. Однако не ясно, обучались ли они в этих университетах вообще. Издание отмечает, что на основании этих свидетельств Министерство здравоохранения Израиля уже больше года не утверждает дипломы студентов вернувшихся из Армении. Также в Израиле выпустили специальное предупреждение о том, что студенты желающие получать обучение в Армении должны учитывать, что их дипломы могут быть не приняты. В Израиле издания сообщают, что власти Армении недавно начали расследовать этот вопрос, после выявления большого притока израильтян и студентов из различных арабских стран.