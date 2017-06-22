Четверг, 22 Июня 2017 18:11

АрмИнфо. Баку грозится включить бельгийского сенатора, члена парламента Фландрии Йориса Поше в <черный список> МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха.

<МИД Азербайджана расследует информацию о <незаконном посещении> бельгийским политиком Нагорного Карабаха, и впоследствии он будет включен в список нежелательных лиц министерства>, - сказал официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев, передает Trend.

Отметим, что бельгийский сенатор, члена парламента Фландрии Йорис Поше в эти дни находится в Нагорном Карабахе. Он уже провел встречу с руководством страны и обсудили пути укрепления карабахско-бельгийского межпарламентского сотрудничества. -