Четверг, 22 Июня 2017 18:10

АрмИнфо. Полиция Армении распространила информацию о плененном гражданине РА Завене Карапетяне.

<В азербайджанских СМИ распространилась информация о пленении человека по имени Завен Карапетян. В результате проведенных проверок, выяснилось, что распространенные данные о человеке совпадают с данными Завена Карапетяна (16.11.1974 г.р.), прописанного в Доме престарелых г. Ванадзор по адресу ул. Маймеха 1. Завен Карапетян родился в провинции Нор Харберд. Его мать была владельцем дома инвалидов Харберда. В 1978 году З. Карапетян поступил в Гаварский детский дом, откуда выписался в 1982 году и был перемещен в спецшколу Советашена. А в 1994 году Карапетян переехал в Ванадзор, где порядка 4 лет проживал в домике, предоставляемом фондом Азнавура. С ним жил еще одни воспитанник спецшколы. Затем, уже один проживал в домике, на территории здравницы <Армения>, в том же Ванадзоре. Ввиду отсутствия регистрации, с 2004 года был прописан по адресу ул. Маймеха 1 и в тот же год получил паспорт. После истечения срока действительности паспорта не обращался за его обменом>, - говорится в сообщении полиции РА.

В тоже время отмечается, что Карапетян не служил в Вооруженных силах в ввиду проблем со здоровьем (умственная отсталость) и по указу

министра обороны Армении 24.12.1993 года был освобожден от обязательной воинской службы. В Полиции также отмечают, что Карапетян вел бродячий образ жизни, у него не было постоянного места жительства, так как он разобрал и продал свой домик. <По разным данным Карапетян был наемным пастухом. Избегал общения, был замкнутым, умственная отсталость была на лицо>, - говорится в сообщении Полиции РА.

Отметим, что утром 21 июня МО Азербайджана распространило информацию о том, что вечером 20 июня на границе Армении и Азербайджана якобы был пленен военнослужащий ВС Армении. Меж тем в армянском оборонном ведомстве опровергли данную информацию. Позже азербайджанское оборонное ведомство распространило видеозапись допроса мужчины в гражданской одежде, на которую надет бронежилет турецкого образца. На записи мужчина, явно не в себе, на ломаном армянском дает показания, причем из-за плохой записи слышны не все слова. В числе прочего мужчина заявляет, что он из села Довех Ноемберянского района. Однако, в этом селе никогда не проживал человек с таким именем и фамилией. Напротив, такой человек проживал в Ванадзоре. Позже стало известно, что такой человек зарегистрирован в доме по шоссе Маймеха в Ванадзоре, где располагается Дом престарелых.