Четверг, 22 Июня 2017 14:58

АрмИнфо. Viva Cell-MTS для абонентов, отправляющихся в Россию, запускает выгодные тарифы на звонки в роуминге, без взимания платы за активацию услуги.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, тарифы на входящие и исходящие звонки на Viva Cell-MTS и MTS (Россия) составят 25 драмов/мин., на другие армянские сети 374 97 и 374 47 - 50 драмов/мин., другие российские сети - 100 драмов/мин., а Интернет-трафик будет предоставлен по тарифу 25 драмов/Мб.

<Россия - одна из наиболее посещаемых стран нашими соотечественниками, что, безусловно, вызывает большой спрос на пользование услугами роуминга. Благодаря установленному тарифу, для наших абонентов, находящихся в России, связь с родиной станет максимально выгодной и удобной>, - отметил генеральный директор Viva Cell-MTS Ральф Йирикян.

Согласно источнику, акция продлится до 31 декабря 2017 года.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.mts.am; позвонив на бесплатный номер 111; отправив письмо на страницу услуги <111 онлайн> или посетив центр обслуживания компании.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.