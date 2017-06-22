Четверг, 22 Июня 2017 14:43

АрмИнфо.Оказавшийся на территории Азербайджана гражданин Армении Завен Ованнесович Карапетян (1974 года рождения) был ранее судим и имел психические проблемы. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил мэр Ванадзора Мамикон Асланян.

По его словам, Карапетян был социально необустроен, не имел постоянного места жительства и работы. Его зачастую видели на мусорных свалках. А в последние годы, по заверению Мамиконяна, Карапетяна вообще не видели в городе.

Ранее СМИ уже сообщила, что Карапетян был зарегистрирован в Ванадзорском доме престарелых. Однако там сообщили, что Карапетян был лишь зарегистрирован в доме-нтернате, поскольку не имел постоянного места жительства, однако не проживал там. Сотрудники интерната сообщили, что Карапетян рос в приюте.

Отметим, что утром 21 июня МО Азербайджана распространило информацию о том, что вечером 20 июня на границе Армении и Азербайджана якобы был пленен военнослужащий ВС Армении. Меж тем в армянском оборонном ведомстве опровергли данную информацию. Позже азербайджанское оборонное ведомство распространило видеозапись допроса мужчины в гражданской одежде, на которую надет бронежилет турецкого образца. На записи мужчина, явно не в себе, на ломаном армянском дает показания, причем из-за плохой записи слышны не все слова. В числе прочего мужчина заявляет, что он из села Довех Ноемберянского района Армении. Международный Красный Кресс уже заявил, что ведет конфиденциальный диалог со сторонами по данному инциденту.