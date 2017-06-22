Четверг, 22 Июня 2017 14:37

АрмИнфо. Разногласия между Арменией и Азербайджаном по Карабаху препятствуют усилению НАТО на Южном Кавказе, - пишет в статье Foreign Policy research institute полковник армии США Роберт Гамильтон.

"Основное внимание, уделяемое Альянсом российской угрозе на своем восточном фланге, а также угрозе терроризма минимизирует его возможности серьезного вовлечения на Южный Кавказ. Отсутствует само осмысленное обсуждение роли НАТО на Южном Кавказе. Последний - неудачное сочетание дробления и восприимчивости к давлению России, мешающему вовлечению НАТО в регион. Карабахский конфликт делает региональное сотрудничество невозможным, сохраняя в руках Москвы рычаги влияния на все три региона", - отмечает он.

По оценкам Гамильтона, Россия является единственным союзником Армении, одновременно сохраняя надежды Азербайджана на восстановление контроля над Нагорным Карабахом. Для Грузии Россия являет собой ясную военную угрозу. Все эти факторы прямо мешают сотрудничеству НАТО со странами Южного Кавказа. Разногласия же между Арменией и Азербайджаном слишком глубоки и потому неспособны быть преодолены любым побуждением, которое НАТО смогло бы обеспечить.

Американский военный отмечает невозможность полного ухода НАТО из региона до его окончательной стабилизации в свете близости Южного Кавказа к Европе, роли энергетического коридора и торгового моста между Европой и Азией. А также возможности конфликта в регионе для дестабилизации более широкого региона Черного моря, в который входят несколько членов НАТО.

"Невнимание к Южному Кавказу может иметь серьезные долгосрочные негативные последствия, реализовать же расширение НАТО на регион довольно непросто. Поэтому Альянсу следует продолжить политику установления приоритетов отношений с Грузией, сохраняя каналы, открытые для Армении и Азербайджана. Ни один из этих шагов для НАТО не будет стоить очень дорого. Однако, в совокупности они означают возобновление интереса НАТО к безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Неспособность активизировать присутствие на Южном Кавказе и предпринять конкретные шаги для подтверждения политики <открытых дверей> может значительно повредить авторитету НАТО", - отмечает Гамильтон.