Четверг, 22 Июня 2017 14:33

АрмИнфо. Глава фракции оппозиционного блока <Елк> Никол Пашинян во время обсуждения программы правительства в парламенте напомнил президенту Армении Сержу Саргсяну о ряде громких политических убийств в республике (замминисра обороны Ваграма Хорхоруни и замначальника Полиции Геворга Мгеряна) и об участи румынского лидера Николае Чаушеску.

Он подверг резкой критике деятельность властей Армении во всех сферах, акцентировав особое внимание на вопросах обороны. Пашинян, в частности, напомнил тот факт, что в дни апрельской войны <безопасность> линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск <обеспечивалась> жестяными консервными банками. <И лишь после уроков апрельской войны передовая была оснащена новейшими технологиями, и то не за счет госсредств, а за счет пожертвований граждан страны. Причем на этот раз Диаспора практически не протянула руку помощи, львиная доля пожертвований поступила от граждан РА. А это означает, что нынешние власти исчерпали вотум доверия и у Диаспоры>,- отметил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что единственным ответственным за сложившуюся кризисную ситуацию является вовсе не правительство во главе с Кареном Карапетяном, которого он назвал <козлом отпущения>, и не его предшественники на посту премьера, а президент Серж Саргсян. <Но мяч находится в поле общественности страны, мы должны понять, что если не выйти на улицу, от этих властей не возможно будет избавиться>,- отметил депутат.

Он также сообщил, что фракция блока проголосует против представленной программы, поскольку это программа Сержа Саргсяна.

Представители блока <Елк> пообещали также вручить премьеру документ с доказательствами массового подкупа граждан со стороны Республиканской партии во время прошедших выборов. <По этим документам уже возбуждено уголовное дело, и если оно будет вестись объективно, многие из сидящих в этом зале республиканцев окажутся за решеткой>,- заявил Пашинян.