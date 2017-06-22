Четверг, 22 Июня 2017 14:27

АрмИнфо.Тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий российского МИД. Об этом 22 июня на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос как российское внешнеполитическое ведомство оценивает итоги визита сопредседателей в регион, а также тот факт, что в последние дни на линии соприкосновения зафиксировано обострение.

<В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ отражена и позиция России и последние оценки того, что происходит в регионе>, - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли карабахский конфликт на встрече глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Жана-Ива ле Дриана 20 июня, представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что подробно эта тема не обсуждалась.