Четверг, 22 Июня 2017 10:56

АрмИнфо. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены нарушениями режима прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск в течение последней недели, которые привели также к человеческим потерям. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

<Мы призываем стороны избегать обострения ситуации и начать немедленное рассмотрение мер, которые позволят снизить напряженность на линии соприкосновения войск и на армяно-азербайджанской госгранице>, - говорится в заявлении Госдепа.

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в распространенном 19 июня совместном заявлении, сделанном по итогам визита в регион вновь призвали стороны возобновить переговоры по существу, в духе доброй воли и при наличии политической воли, а также подчеркнули, что лишь посредством таких переговоров можно достичь прочного мира в регионе.

<Соединенные Штаты продолжат интенсивную работу со сторонами. Наша многолетняя политика, осуществляемая совместно с сопредседателями Минской группы, заключается в том, что справедливое урегулирование конфликта должно основываться на нормах международного права, в их числе и Хельсинкский Заключительный акт. То есть должны уважаться принципы неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения>, - говорится в заявлении Госдепа США.