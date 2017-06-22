﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 22 Июня 2017 10:47

Марианна Мкртчян

Бако Саакян и Йорис Поше обсудили парламентское взаимодействие между Арцахом и Бельгией

Бако Саакян и Йорис Поше обсудили парламентское взаимодействие между Арцахом и Бельгией

АрмИнфо. Бако Саакян принял бельгийского сенатора, члена парламента Фландрии Йориса Поше.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся парламентских связей между Бельгией и Арцахом.

Саакян отметил, что для дальнейшего расширения и углубления отношений между двумя странами имеются многообещающие основы, подчеркнув в данном контексте важность частых визитов в Арцах представителей политических, общественных, научно- образовательных, культурных и других кругов Бельгии и ее административных единиц

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
7390

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням