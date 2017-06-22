Четверг, 22 Июня 2017 10:47

АрмИнфо. Бако Саакян принял бельгийского сенатора, члена парламента Фландрии Йориса Поше.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся парламентских связей между Бельгией и Арцахом.

Саакян отметил, что для дальнейшего расширения и углубления отношений между двумя странами имеются многообещающие основы, подчеркнув в данном контексте важность частых визитов в Арцах представителей политических, общественных, научно- образовательных, культурных и других кругов Бельгии и ее административных единиц