АрмИнфо. Бако Саакян принял бельгийского сенатора, члена парламента Фландрии Йориса Поше.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся парламентских связей между Бельгией и Арцахом.
Саакян отметил, что для дальнейшего расширения и углубления отношений между двумя странами имеются многообещающие основы, подчеркнув в данном контексте важность частых визитов в Арцах представителей политических, общественных, научно- образовательных, культурных и других кругов Бельгии и ее административных единиц
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