Среда, 21 Июня 2017 17:41

АрмИнфо. Председательствующий на суде по делу о группе <Сасна црер> судья Артуш Габриелян применил санкции в отношении его адвоката Гагика Егиазаряна - Тиграна Егоряна.

Примечательно, что до этого Габриелян за неуважительное отношение к суду применил санкции к Егиазаряну, и объявил перерыв. Во время перерыва адвокат Егорян оставил записку судье с уведомлением о незаконности его действий, и покинул зал суда. Вернувшись из совещательной комнаты, судья применил санкции к отсутствующему Егоряну, мотивировав тем, что отношение юриста тоже неуважительное.

Санкции также были применены к подсудимому Варужану Аветисяну за призывы к вооруженному неповиновению. После данного инцидента, был объявлен очередной перерыв, четвертый уже по счету. Заседание должно было начаться вновь в 17:00 часов по местному времени.

Отметим, что назначенное 21 июня второе заседание по делу <Сасна црер>, в суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк началось с часовым опозданием из-за того, что адвокаты подсудимых не позволили себя обыскать и не были пропущены в здание суда. После того, как с часовым опозданием подсудимые были доставлены в зал суда, председательствующий на суде судья Артуш Габриелян покинул зал заседания. Позже участвовавшая в заседании адвокат Армине Фанян сообщила, что суд объявил часовой перерыв.

Отметим, что дело рассматривает суд административных районов Эребуни и Нубарашен, однако перенесен в здание суда Аван и Нор Норк, так как оно больше по размеру. Заметим, что первое заседание по делу было отложено так и не начавшись, так как подсудимые и их родственники мешали суду.

Напомним, что 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.