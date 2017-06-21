Среда, 21 Июня 2017 17:40

АрмИнфо.Вне зависимости от того, кто будет премьер-министром Армении в 2018 году, политическая власть по итогам парламентских выборов 2017 года и в соответствии с подписанным после этого коалиционным меморандумом будет принадлежать партии АРФ <Дашнакцутюн> и Республиканской партии в лице ее лидера Сержа Саргсяна. Об этом с трибуны парламента Армении заявил вице-спикер Национального Собрания, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Примечательно, что до выступления Шармазанова, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Никола Пашиняна о том, готов ли премьер Карен Карапетян уступить свой пост Сержу Саргсяну после истечения его президентских полномочий и стать вице-премьером, глава кабмина с трибуны парламента заявил: <Я и впредь готов занимать пост премьер­министра>. На другой вопрос Пашиняна о том, входит ли Карапетян в число тех чиновников, которые <уговаривают> Сержа Саргсяна занять пост премьера после истечения президентских полномочий, он заявил: <Нет, я не вхожу в число этих чиновников. Но я даже не в курсе того, есть ли вообще такие чиновники>.

Данное заявление премьера вызвало негодование в рядах РПА, которые сочли слова премьера прямым вызовом лидеру республиканцев Сержу Саргсяну. В частных беседах представители РПА заявили, что премьер вообще не должен был отвечать на провокационный вопрос Пашиняна или каким-либо образом уклониться от него, но не давать столь категоричного ответа.

Отметим, что весной 2018 года истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, о политических планах главы государства пока ничего не известно, кроме того, что он сам заявил, что в последующем займет какой-либо пост, связанный со сферой безопасности. Ранее Серж Саргсян

пообещал, что в случае принятия конституционных реформ не будет претендовать на пост премьер-министра страны. Однако многие эксперты считают, что ситуация может измениться и Серж Саргсян может пересмотреть свои взгляды.