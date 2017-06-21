Среда, 21 Июня 2017 13:58

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 июня в очередной раз с трибуны Национального Собрания Армении отметил свою готовность и после апреля 2018 года возглавить Кабинет министров республики.

Карен Карапетян, на внеочередном заседании парламента в связи с представлением новой программы правительства на 2017-2022гг., отвечая на вопрос оппозиционного депутата Николя Пашиняна - готов ли он занять пост вице-премьера в случае, если Серж Саргсян изменит свое решение и в 2018 году займет пост главы Кабмина, заявил: "Я готов и впредь быть премьер-министром".

Отвечая на другой вопрос Пашиняна о том, входит ли действующий премьер в число тех людей, которые в настоящее время уговаривают президента Армении занять пост премьера в 2018 году, он заявил: "Нет, я не вхожу в число этих людей. Но и не знаю есть ли такие люди вообще".

Напомним, что 9 апреля 2018 года истекает второй срок президентства Сержа Саргсяна, после чего Армения, в соответствии с последними изменениями в Основном законе страны, станет парламентской республикой. По новой и уже утвержденной Конституции высшим органом исполнительной власти провозглашается правительство, которое разрабатывает и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику на основе своей программы. На правительство возложено также общее руководство системой государственного управления. Ранее Серж Саргсян обещал, что после конституционных реформ он не займет пост премьера. Однако в настоящее время муссируются слухи о том, что может он изменил свое решение.