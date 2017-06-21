Среда, 21 Июня 2017 13:03

АрмИнфо.Отложенное очередное заседание по делу группы <Сасна црер>.

Назначенное 21 июня второе заседание по делу <Сасна црер>, в суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк началось с часовым опозданием из-за того, что адвокаты подсудимых не позволили себя обыскать и не были пропущены в здание суда.

После того, как с часовым опозданием подсудимые были доставлены в зал суда, председательствующий на суде судья Артуш Габриелян покинул зал заседания. Позже участвовавшая в заседании адвокат Армине Фанян сообщила, что суд объявил часовой перерыв.

Отметим, что дело рассматривает суд административных районов Эребуни и Нубарашен, однако перенесен в здание суда Аван и Нор Норк, так как оно больше по размеру.

Заметим, что первое заседание по делу было отложено так и не начавшись, так как подсудимые и их родственники мешали суду.

Напомним, что 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.