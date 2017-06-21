Среда, 21 Июня 2017 13:03

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян в ходи втсречи с членом Сената Бельгии Йорисом Пошета выразил надежду, что сформированные между парламентами Армении и Бельгии традиционные дружественные связи продолжат развиваться в духе сотрудничества, в контексте активных контактов партнерских комиссий и взаимодействия групп дружбы парламентов двух стран.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, в ходе встречи стороны обратились к отношениям Армения - Евросоюз, значению и роли намеченного к подписанию на ассамблее в Брюсселе нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС. В этом контексте Ашотян отметил, что Армения была и остается приверженной своим обязательствам в рамках Европейского партнерства и будет продолжать активно участвовать в инициативах по продвижению европейской демократии.

Коснувшись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Ашотян отметил, что периодические грубейшие нарушения перемирия азербайджанскими Вооруженными силами на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск всячески тормозят переговорный процесс и нарушают атмосферу доверия в регионе, что чревато непредсказуемыми последствиями. В Этом контексте он добавил, что Республика Арцах - часть Европы, государство - усвоившее европейские демократические ценности, народ которого заслужил право распоряжаться собственной судьбой.

На встрече стороны обсудили также вопросы дальнейшего сотрудничества.