Среда, 21 Июня 2017 11:51

АрмИнфо.Национальный комитет Канады (ANCC) призвал правительство Канады осудить последнюю агрессию Азербайджана в отношении Арцаха. Об этом говорится в сообщении ANCC, поступившем в АрмИнфо.

В письме направленном в канадское правительство ANCC решительно осудил последние нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана и призвал правительство Канады немедленно осудить насильственные действия режима Алиева. Президент ANCC Шаген Миракян в письме к главе внешнеполитического ведомства Канады в частности, написал: <Мы настоятельно призываем вас поддержать мирный процесс, немедленно осудить этот акт агрессии режима Алиева, и дать понять, что Азербайджан будет привлечен к ответственности за любое дальнейшее насилие. Отсутствие реакции со стороны Канады и международного сообщества по данному инциденту поощряет Алиевский режим на дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе>. Напомним, что в ночь на 18 июня ВС Азербайджана предприняли диверсию, в результате которого погибли 4 армянских военнослужащих, еще 3 получили ранения. Отметим,ч то инцидент произошел в канун визита посредников в Баку.