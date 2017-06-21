Среда, 21 Июня 2017 11:49

АрмИнфо. Распространенное МО Азербайджана сообщение о том, что якобы ими была предотвращена попытка диверсионного проникновения и один армянский военнослужащий пленен - очередная дезинформация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны НКР, поступившем в АрмИнфо.

<Министерство обороны Арцаха заявляет, что АО не осуществляла подобного рода действий. Более того, когда предпринимаются карательные меры для обуздания противника, их болезненный результат не заставляет долго ждать. Очевидно, распространяя сообщения подобного содержания, ВС противника одержали очередную <победу> в виртуальном пространстве и попытались желаемое выдать за действительное>, - говорится в сообщении АО НКР.

Ранее, азербайджанские СМИ со ссылкой на МО Азербайджана распространили информацию о том, что якобы вечером 20-го июня разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана, и якобы в результате предпринятых ответных мер разведывательная группа ВС РА, неся потери отступила, оставив одного члена группы в плену.