Среда, 21 Июня 2017 10:25

АрмИнфо.Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию противника.

<Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Вооруженные силы Армении не предпринимали никаких диверсионных вылазок, и уж тем более не терял военнослужащих>, - написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей страничке в Фейсбук.

Ранее, азербайджанские СМИ со ссылкой на МО Азербайджана распространили информацию о том, что якобы вечером 20-го июня разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана, и якобы в результате предпринятых ответных мер разведывательная группа ВС РА, неся потери отступила, оставив одного члена группы в плену.