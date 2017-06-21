Среда, 21 Июня 2017 00:19

АрмИнфо.В рамках «ЭКСПО – 2017» в с 12-14 июня в г.Алмата состоялся Международный литературный Биеннале 2017 «Влияние писателей на духовный горизонт общества. Устойчивое развитие мира». В мероприятиях, проходивших в Национальной библиотеке Республики Казахстан и Союзе писателей Казахстана, принимали участие лауреаты международных литературных и государственных премий, видные деятели культуры, главные редакторы литературных, научных и научно-популярных изданий, ведущие книгоиздатели, представители СМИ из сорока стран мира.

Армению на «Биеннале – 2017» представлял заведущий кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета Александр Сафарян.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо профессор Сафарян сердечно поблагодарил организаторов Биеннале, всех казахских друзей, собратьев по перу за радушное гостепреимство, выской уровень проведения мероприятий. «Нам была предоставлена возможность участвовать в дискуссиях и обсуждениях с ведущими писателями и журналистами Казахстана и других стран, надолго запомнятся встречи со знаменитым татарским поэтом Робертом Мугаллимовичом Миннуллиным, главным редактором журнала “Тафаккур”, народным писателем Узбекистана, Эркином Азамом, бывшим депутатом Парламента Финландии, доктором Илкка Тайпале, туркменским поэтом Агагелди Алланазаровым, поэтом из Индии Девом Бхарфваджом, главным редактором “Литературной России”, влиятельным русским публицистом Вячеславом Вячеславовичом Огрызко, председателем Национального Союза писателей, Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики Акбаром Рыскуловым. Мне - филологу-тюркологу была предоставлена уникальная возможность “живого общения” с ведущими литераторами – “живыми классиками” современных тюркоязычных литератур, говорить о судьбах писателей и народов, переводах на армянский язык произведений великого Абая, Ахмета Байтурсынова, Магжана Жумабаева, других казахских поэтов и прозаиков... Я никогда не забуду с какой теплотой вспоминали участники Биеннале, деятели культуры постсоветского пространства имена классиков армянской литературы - Сильвы Капутикян, Гевога Эмина, Гранта Матевосяна и наших современных мастеров пера - Генриха Эдояна и Эдуарда Милитоняна.

Сафарян также поблагодарить коллектив Посольства Казахстана в Армении за долголетнее сотрудничество и всесторонную помощь во всех начинаниях по укреплению многовековых культурных связей между армянским и казахским народами.

Отметим, что торжественное открытие «Биеннале – 2017» приветсвовали министр культуры и спорта РК, руководители ООН и РК, ЮНЕСКО и ИСЕСКО, ТЮРКСОЙ. Были представлены зарубежные участники, выступили известнейшый поэт и общественно-политический деятели Казахстана. Состоялась и церемония учереждения Международного фестиваля, кинопоэзии «Шелковый путь - 2017», оргаизованы встречи с известными зарубежными литераторами и другие мероприятия.