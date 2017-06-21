Среда, 21 Июня 2017 00:17

АрмИнфо.Увидеть в среде своего обитания дикое животное в Армении было большой редкостью. Причина обычная и банальная - браконьерство. Правда, иногда мигрирующие животные подрываются на минах на границе или их отстреливают военные. В этих условиях очень важным становится организация должной охраны территорий, где все еще обитают дикие животные, некоторых из которых можно причислить к исчезающим видам или находящимся на грани полного уничтожения.

С 2002 года в Армении действует офис Всемирного Фонда охраны окружающей среды – WWF – Армения. Организация, которая помогла и продолжает помогать правительству страны управлять особо охраняемыми территориями, создавать новые зоны, организовывать коридоры для безопасной миграции животных между этими заповедниками и заказниками. В Армении существует только три заповедника – это Эребуни, Хосровский и Шикаохский. В Эребуни предметом охраны является дикая пшеница, Хосровский лес был посажен когда-то человеком и только последний Шикаохский заповедник является единственным девственным биосферным ресурсом, где растут самые долголетние тысячелетние платаны, а возраст самых молодых дубов по 200. Этот заповедник граничит с Ираном, откуда на территорию Армении заходят одни из самых красивых видов кошачьих – переднеазиатские леопарды. Когда 15 лет назад проблемой исчезновения с лица земли Переднеазиатского леопарда заинтересовались в WWF, в Армении насчитывалось от силы две-три особи. Тогда была начата основательно разработанная программа действий по спасению и увеличению популяции этих животных в Армении. Надо было организовать на территории Шикаохского заповедника сильную охрану и создать для дикой кошки удобные условия для размножения в будущем, что и было сделано в течении этих лет. Об успехе программы свидетельствуют отснятые с помощью фотоловушек снимки этих уникальных животных. Ни одно пятнышко на столь популярном у модниц мехе леопарда не повторяется узором. Именно по пятнышкам специалисты определили, что на территории Армении сегодня обитает как минимум 7 особей леопарда. А еще одним радостным свидетельством увеличения их популяции стали снимки, сделанные на территории уже другого Хосровского заповедника. Факты говорят о том, что леопард, покрывающий за день от 250 до 300 км расстояния, заходит со стороны Шикаохского заповедника, на самом юге Армении в Сюникской области, и перемещается до Хосровского заповедника в Араратской области, преодолевая расстояние в 300 - 310 км. К сожалению, территории между этими заповедниками заселены и небезопасны для леопардов. К тому же по дороге существуют места, где встречаются также краснокнижные безоаровые козлы, на которых в основном и охотиться леопард. Козлы ютились на Гегамском хребте рядом с населенными пунктами Арени, Хачик, Мозров и Гнишик. Здесь когда-то бессердечно убивали этих животных и заодно истребили почти всех арменийских муфлонов.

Варварство удалось остановить вновь усилиями WWF. Был создан Фонд охраны уникального ландшафта Гнишик. Проект получил финансирование правительства Германии и немецкого банка развития KfW. Идея была, в том, чтобы создать некий эко-коридор между Хосровским и Шикаохским заповедником для миграции диких животных, в основном для безоарового козла, арменийского муфлона, переднеазиатского леопарда и бурого медведя. Статус охраняемого ландшафта отличается своей мягкостью от заповедника, национального парка и заказника. Так, в отличие от заповедника, на территории охраняемого ландшафта разрешена деятельность человека с условием устойчивого развития. Но здесь также абсолютно запрещена охота на редких животных. И вот благодаря созданию охраняемого ландшафта Гнишик зоологи отметили рост популяции безоаровых козлов. За десять лет - в четыре раза. Если в начале реализации программы было зарегистрировано примерно 80-85 особей, то сегодня их число достигло 350. Эта программа стала очень привлекательной для вовлеченных в нее сел. Так община Хачик, которая находится на самой границе Армении и азербайджанской Нахичеванской автономии, получила поддержку в размере порядка 250 тыс евро. За эти деньги WWF-Армения предоставило всех четырех сел общины вездеходы, трактора, другую сельхозтехнику, различный инвентарь для развития виноградарства и пчеловодства, производства сухофруктов. Очень важно было поддержать местных жителей приграничных сел для того, чтобы объяснить им важность охраны обитаемых вокруг диких животных, исключить браконьерство, с которым было сложно бороться в связи с тем, что этим в основном занимаются армянские олигархи и чиновники.

Начальник управления особо охраняемых природных территорий и дендропарков Министерства охраны природы Армении Арам Агасян рассказал о бессилии природоохранного ведомства. Группа журналистов вместе с ним побывала в районе охраняемого ландшафта Гнишик. Среди вопросов госслужащему преобладали именно те, которые касаются выявления и наказания браконьеров. «У Министерства нет ресурсов, чтобы проследить за каждым случаем браконьерства. Да и не вправе экоинспекторы арестовывать нарушителей. Поэтому у министра охраны природы Армении Арцвика Минасяна возникла идея создать правомочную экологическую полицию. «Наше ведомство рассматривает варианты, в каком именно структуре можно создать орган, сотрудники которого имели бы право носить табельное оружие и были бы способны призвать призвать силой к правопорядку высокопоставленных браконьеров», - уточнил Агасян.

Руководитель армянского офиса WWF Карен Манвелян, рассказал о том, что сами сельчане не занимаются охотой. «Опыт показал, что на редких животных охотятся преимущественно должностные лица или люди с набитыми кошельками. У крестьянина слишком много повседневных забот, чтобы развлекаться преследованием животных. К тому же штраф, предусмотренный законодательством, от такой охоты сделает его полным банкротом, подчеркнул Манвелян. Он рассказал и о планах возглавляемого им Фонда, поставившего цель помочь общинам стать благополучными и финансово сомодостаточными посредством развития местных перерабатывающих производств.

Кажущаяся удачно реализуемой программа для обеспечения миграционных коридоров для животных тем не менее столкнулась с проблемой. Из программы создания охраняемого ландшафта вышла одна из общин – Гнишик, в состав которого входит также и село Мозров. Руководитель администрации этой общины – Ара Левонян принял решение «продать с молотка» территорию», которая входила в карту охраняемого ландшафта, кампании предложившей выгодную бизнес сделку. Об этом АрмИнфо опубликовало статью, которую можно прочесть по ссылке http://arminfo.info/full_news.php?id=17972

Вопрос о самоуправстве местного сельского головы был задан министру охраны природы Арцвику Минасяну, который виной этому посчитал упущения в законодательстве страны. «К сожалению, государственные органы не могут запретить администрации общин отчуждать свои земли. Мы работаем над этой проблемой, подготавливаем пакет законодательных инициатив, которые будут представлены на рассмотрение в Национальное Собрание», - сказал министр.

Пока законодательные органы будут решать судьбу общинных земель, непонятно, каким образом дикие обитатели нашей страны будут передвигаться по «частной собственности» местных князьков.

Ради справедливости надо заметить, что главные объекты охраны создаваемого ландшафта – безоаровые козлы, все же стали привыкать к соседству с человеком. На момент посещения группы журналистов высот ущелья притока реки Арпа, находящегося напротив средневекового монастырского комплекса Нораванк, журналисты своими глазами увидели группу этих животных, пасущихся со своими детенышами на крутых склонах. Вездеходы WWF–Армения с журналистами добирались до смотровой площадки по экстремальным узким проемам. Иногда шина машин, казалось зависала над бездонным ущельем. Дорога по краю пропасти привела к небольшой лужайке, где, можно было, не потревожив животных, через подзорную трубу или бинокль рассмотреть этих диких красавцев. Отсиживающиеся в тени во время знойного солнцестояния, к пяти часам вечера козлы стали выходить из сырых пещерных проемов на ужин. Кто-то насчитал их почти 70 особей. Зрелище, достойное сюжета телекомпании «Дискавери».

Для журналистов было очень важным визуально увидеть то, о чем они они собираются написать, а именно о мерах и проблемах сохранения популяций исчезающих видов диких животных в Армении. Программа эта трансграничная, в ней задействованы Азербайджан, Иран, Грузия, а недавно и Россия, поскольку совсем недавно на Северном Кавказе стартовала программа по возвращению в природу переднеазиатского леопарда. На территории России это животное и вовсе исчезло к 50-ым годам прошлого столетия. Единственный способ вернуть леопарда на российский Кавказ было создание программы по реинтродукции, к чему и приступил российский офис WWF в 2005 году. В 2008 году после включения Программы восстановления переднеазиатского леопарда в программу мероприятий по экологическому сопровождению XXII Олимпийских игр в городе Сочи в 2014 г., к финансированию работ подключилось Минприроды России, а в сентябре 2009 года в Центр восстановления леопарда на Кавказе были привезены первые леопарды из Туркменистана, Ирана и Лиссабонского зоопарка. Первый леопард, родившийся благодаря этой программе реинтродукции, был выпущен в природу в июле 2016 года. За год леопарды, выпущенные на волю, по свидетельству специалистов, наблюдающих за ними с помощью спутниковых детекторов, прекрасно прижились на новом месте. Программы по спасению леопардов на южном и северном Кавказе могут быть взаимосвязанными. С учетом того, что леопард покрывает огромные территории и может мигрировать из Ирана до территорий России, через Азербайджан и Армению, специалисты и разработали программы экологических коридоров, в которую первой из этих стран и вошла Армения, создав охраняемый ландшафт Гнишик. Экологические коридоры по сути будут выступать соединяющим звеном для заповедников, где переднеазиатский леопард может избегать человека, охотиться и размножаться. Иного пути для спасения леопардов в дикой природе не существует, поскольку эти кошачьи весьма осторожные и не любят соседства с человеком.

Cпециально для АрмИнфо