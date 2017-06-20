Вторник, 20 Июня 2017 19:21

АрмИнфо.В 21 веке военное разрешение конфликтов должно исключаться, - заявил на встрече с главой постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Арменом Ашотяном Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

В свою очередь Ашотян отметил опасность, которой подвергается успешность практически всех региональных проектов вследствие деструктивной и авантюристской политики Азербайджана. В этом свете, он выделил грубейшие нарушения ВС Азербайджана режима перемирия на арцахо-азербайджанской границе 16-17 июня.

Парламентарий особо подчеркнул ожидаемые в этой связи от сопредседателей МГ ОБСЕ адресные оценки, подчеркнув их важность во избежание новых людских потерь и во имя региональной стабильности.

Собеседники обсудили ряд вопросов представляющих взаимный интерес, проблемы сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Вопросы эффективной реализации экономической, инвестиционной политики