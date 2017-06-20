Вторник, 20 Июня 2017 17:05

АрмИнфо. Глава делегации ЕС в РА Петр Свитальский привержен вопросу борьбы с коррупцией в Армении.

Отвечая на вопрос о неоптимистичных оценках Transparency International о ситуации с коррупцией в Армении, Ситальский 20 июня на пресс-конференции в Ереване, в частности, заявил: <Я лично привержен вопросу борьбы с коррупцией в Армении. Мы, как ЕС, разными способами, в частности посредством финансовых соглашений оказали реальное содействие этому вопросу. Мы, не теряем надежду, оптимизм на будущее. Конечно, оценки неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International достаточно пессимистичны. Но я пришел сюда выразить нашу предварительную положительную оценку относительно законодательного пакета, который был принят недавно Национальным собранием РА, в частности, касающемся деятельности антикоррупционного агентства, и расширения рамок о представлении декларации о доходах со стороны чиновников. Будет дана профессиональная оценка деятельности. И возможно, возникнут проблемы, но в целом впечатление и отношение таково, что ситуация благоприятная, это очень важно. Это положительный шаг>, - сказал он.

В тоже время он констатировал, что правительство накануне представило антикоррупционную программу, которая нуждается в детальном изучении и анализе. Вместе с тем, он пообещал дать детальную информацию по этому вопросу в сентябре текущего года.