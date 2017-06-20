Вторник, 20 Июня 2017 17:04

АрмИнфо.Если присутствие Европейского союза в Армении больше нежелательно, мы не будем его навязывать. Об этом 20 июня на пресс- конференции в Ереване заявил глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, отвечая на обвинения представителей властей Армении о том, что он своей критикой вмешивается во внутренние дела РА.

Он напомнил, что ЕС оказало серьезную финансовую помощь армянской стороне в проведении парламентских выборов, предоставив более 7 млн. евро. <90% внешнего финансирования, поступило в Армению из ЕС.

Давайте назовем вещи своими именами, без данного финансирования не были бы внедрены новые технологии. Также ни для кого не секрет, что наша поддержка избирательному процессу в Армении была больше, чем техническая. Я полагаю, что финансовая составляющая - самое меньшее из того, что мы сделали для поднятия уровня электоральных процессов в Армении>, - сказал посол. При этом он добавил, что ЕС оказал это содействие по просьбе армянских властей, и никогда никому ничего не навязывал.

<Если наше присутствие больше нежелательно, мы не будем его навязывать. Верим, что сделанное нами было полезно для Армении. Мы уважаем суверенный выбор Армении, ничего против вашей воли, дорогие друзья, ничего>, - подчеркнул Свитальский.

Коснувшись последних высказываний и адресованных послу призывов министра юстиции Армении Давида Арутюняна и вице-председателя Национального Собрания Эдуарда Шармазанова соблюдать политкорректность и не вмешиваться во внутренние дела страны, Свитальский отметил, что не нуждается в публичных заявлениях для донесения месседжев властям Армении. <Я не пришел сюда участвовать в публичных дискуссиях, это не моя работа. Но, конечно, вовлекаться в дискуссию по важным вопросам - положительное явление. Мы всегда положительно будем относиться к этим дебатам. Но нужно соблюдать определенные правила: до того, как атаковать собеседника, необходимо проверить источник, посмотреть видео и подумать. Уважайте вашего собеседника>, - сказал Свитальский. При этом он добавил, что не намерен отправлять месседжи властям Армении посредством публичных заявлений. Посол констатировал, что у ЕС хорошие рабочие отношения и пути коммуникации с Правительством. <Я могу в любое время вовлечься в конструктивный диалог с властями. Я не нуждаюсь в публичных заявлениях для месседжей властям Армении. Публичные заявления предусмотрены для общества, они касаются того, что мы делаем в Армении как Европейский союз. Кроме того, ни одно высказанное мною мнение не оставалось в секрете для моих собеседников и компетентных представителей власти страны>, - подчеркнул Свитальский.

В тоже время он выразил благодарность многим армянам, которые поддерживают ЕС. <Мы получили очень много сообщений о поддержке. Мы понимаем, что в Армении есть много людей, которые верят в нас, верят в то, что ЕС делает хорошую работу в стране. Как правило, армяне просят у нас помощи, однако теперь они выражают нам поддержку. Конечно, мы также принимаем, что есть люди, которые не хотят и не понимают, что мы хотим сделать в Армении. Мы хотим, чтобы обычные армяне больше пользовались всем тем, что мы предлагаем Армении>, - резюмировал посол.

Напомним, что 15 июня во время обсуждениий <Избирательные процессы в Армении: извлеченные уроки и последующие шаги> в своем выступлении руководитель делегации ЕСв РА Петр Свитальский, подводя итоги прошедших парламентских выборов, констатировал множество нарушений, зафиксированных в ходе выборов и призвал власти страны доработать новый Избирательный кодекс, дабы повесть доверие общества к избирательным процессам в стране. Он также констатировал, что власти страны пытаются кроить ИК под себя, чтобы он обслуживал политические интересы элиты. Свитальский также призвал подумать над тем, как повысить доверие к электоральным институтам и правоохранительным органам.

Данное заявления главы делегации ЕС вызвали недовольство ряда представителей правящей Республиканской партии Армении, которые призвали посла соблюдать политкорректность и не вмешиваться во внутренние дела республики.