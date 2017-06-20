Вторник, 20 Июня 2017 17:03

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выполняют хорошую работу, в достаточно сложных условиях, где множество вызовов. Об этом 20 июня на пресс-конференции в Ереване заявил глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, отвечая на вопрос не пора ли принять действенные меры в отношении Азербайджана, перманентно осуществляющего провокации на лини соприкосновения карабахско-азербайджанких войск.

Он вновь выразил полную поддержку ЕС посреднической деятельности МГ ОБСЕ. <В начале июля текущего года спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер посетит Армению. Данный визит свидетельствует о том, что ЕС придает важность тому, что происходит, мы обеспокоенны происходящим и убеждены, что основными акторами в урегулировании являются МГ ОБСЕ, прилагающие основные усилия по достижению мира. Однако, мы готовы оказать дополнительное содействие мирному процессу, в том числе, по вопросу реабилитации в постконфликтный период. То есть ЕС обеспокоенно сложившейся ситуацией. Человеческие потери взывают грусть и сожаление, гибнут молодые люди, у которых вся жизнь еще впереди. Постоянные нарушения режима прекращения огня вызывают озабоченность, мир может быть очень хрупким, о чем свидетельствуют и прошлогодние апрельские события>, - сказал европейский дипломат.

Он призвал работать во имя мира. По его словам, ЕС убеждено, что установление мира должно быть приоритетом в этом регионе, может быть единственным приоритетом. <Необходимо обеспечить мирное развитие региона, и Армении, в частности. Давайте не терять нашу надежду>,- резюмировал Свитальский.