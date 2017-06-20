Вторник, 20 Июня 2017 17:02

АрмИнфо.Взаимодействие Армения-Евросоюз не стоит рассматривать в призме отношений Шармазанов-Свитальский или Свитальский Арутюнян. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, касаясь сегодняшнего заявления главы ереванской делегации Евросоюза Петра Свитальского о том, что если некоторым людям не нравиться присутствие ЕС в РА, то это присутствие может быть прекращено.

<Вероятно, Свитальский так откликнулся на мое заявление и заявление министра юстиции Давида Арутюняна о необходимости придерживаться политкорректности в заявлениях. Но дипломат европейского уровня не должен так остро реагировать на критику или на различные заявления, сводить отношения Армения-ЕС до уровня межличностных отношений, к примеру, Свитальски-Шармазанов или Арутюнян-Свитальски. Вместо того, чтобы так остро реагировать на наши заявления, можно их просто проанализировать и сделать соответствующие выводы. Ведь опыт и подходы объединенной Европы тем и ценны, что сводятся к уважению и толерантному отношению к принципу плюрализма мнений>,- заметил Шармазанов.

При этом он подчеркнул, что Армения очень высоко ценит и дорожит отношениями с ЕС, она не раз выражала готовность последовательно следовать европейским нормам и принципам, имплементировать лучший западный опыт в становлении демократических институтов. <И мы очень ценим содействие ЕС в этом направлении, и, в первую очередь, ни финансовое, как на то часто делается упор, а партнерское и дружеское>,- отметил вице- спикер.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции глава ереванской делегации ЕС Петр Свитальский, откликаясь на критику представителей властей Армении в свой адрес относительно ранее сделанных им замечаний в связи с демократическими реформами в республике, отметил: <Если присутствие ЕС в Армении больше не желательно, то мы не будем далее его навязывать>. Он также подчеркнул, что у ЕС есть определенное право делать замечания относительно процессов в Армении, упомянув о том большом содействии, которое оказывает Евросоюз республике.