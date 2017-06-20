Вторник, 20 Июня 2017 13:50

АрмИнфо. Глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский не видит препятствий в подписании соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

<Я не информирован о наличии каких-либо политических препятствий или помех в подписании соглашения между Арменией и Евросоюзом. Да, есть некоторые технические вопросы, которые регулируются. Однако, политических репятствий со стороны ЕС нет>, - заявил Свитальский 20 июня на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос, возможно ли возникновение препятствий в подписании рамочного соглашения Армения ЕС.

Посол отметил, что ЕС движется вперед и готовится к подписанию соглашения на саммите Восточного партнерства осенью текущего года. Вместе с тем он затруднился сказать, существуют ли подобные препятствия со стороны Армении. Свитальский сказал, что не информирован о том, есть ли вызовы или препятствия, которые могут помешать Армении подписать данное соглашение.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян и председатель Европейского совета Дональд Туск 27 февраля в Брюсселе анонсировали завершение переговоров по соглашению Армения-ЕС вокруг нового рамочного соглашения. А 21 марта в Ереване Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Соглашение планируется подписать осенью в Брюсселе на саммите Восточного партнерства.

Отметим, что 12 октября 2015 года в Люксембурге на заседание Совета ЕС по иностранным делам Совет Европейского союза по иностранным делам уполномочил Еврокомиссию и Высокого представителя открыть переговоры между Арменией и ЕС по новому правовому документу. Новое соглашение заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС. При этом в документе отмечается, что ЕС стремится к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках Восточного партнерства. 7 декабря того же года в Брюсселе глава МИД Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в штаб-квартире ЕС объявили о начале переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Евросоюзом. В Январе 2016 года состоялся первый раунд переговоров.