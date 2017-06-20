Вторник, 20 Июня 2017 13:49

АрмИнфо.Согласно материалам, полученным из Госкомитета водного хозяйства, Генпрокуратура Армении выяснила, что с 2011-2014 года в процессе отчуждения водопровода Каменка-Ванадзор общей длиной в 50.090 м и диаметром в 6.819 м, принадлежащего государству и компании с государственным участием, была выявлена недостача в размере 164 млн 678 тыс 850 драмов, чем был причинен ущерб государству в особо крупных размерах.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, со стороны руководства Госкомитета водхоза не были предприняты меры по выявлению обстоятельств преступления и восстановлению ущерба государству.

По факту возбуждено уголовное дело.