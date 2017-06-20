Вторник, 20 Июня 2017 13:22

АрмИнфо.Конверс Банк объявил о запуске совместной с сайтом armhotels.am акции cashback на период с 15 июня по 15 сентября. В рамках этой акции картодержатели, резервируя гостиницу и заказывая услугу на интернет-площадке, получат 5%-ый cashback. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

<Конверс Банк этой акцией поощряет рост безналичных операций. С этой целью установлено сотрудничество с рядом компаний в сфере торговли и услуг. В частности, на территории Армении картодержателям Конверс Банка предоставлена возможность пользоваться скидками от 10% до 50%, а также различными акциями, бонусами и cashback>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Наряду с этим, Конверс Банк для своих картодержателей предоставляет скидки до 25% в партнерской сети в Грузии, в частности речь идет о наиболее популярных ресторанах и гостиницах.

Более детально с условиями акции можно ознакомиться по ссылкам: http://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2017/06/15/armhotels/ и http://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2016/12/02/tbilisidiscounts/

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5, а по числу ArCa - в TOP-3. К 1 апреля 2017 года банк нарастил общее число карт на 21,5% - до 157,4 тыс шт. Причем, основной рост пришелся на локальные ArCa - на 33,2% годовых - до 91,7 тыс. шт., и частично на Visa - на 16% - до 47,2 тыс. шт., на фоне чего мизерное сокращение MasterCard не повлияло на темпы восходящей динамики общего числа карт. Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил в годовом разрезе на 10,5%, превысив 200 млрд драмов, и утвердившись по этому показателю на 2-ой позиции. На долю банкоматных транзакций приходится порядка 42%, с годовым ростом абсолютной величины на 7,3%. У Банка на 1 апреля 2017 года насчитывается 103 банкомата и 637 собственных POS-терминалов, с годовым ростом соответственно на 5,1% и 25,9%. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard, выступая одним из тех единичных банков, кто активен как в плане технологических решений, так и внедрением услуг по on-line платежам и проведением мотивационных кампаний.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD.