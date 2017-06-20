Вторник, 20 Июня 2017 13:20

АрмИнфо.В обозримом будущем у администрации президента США Дональда Трампа на разрешение карабахской проблемы времени не будет, считает специальный экс-советник по стратегическому планированию и институциональной реформе президента США Джорджа Буша-младшего, профессор политологии и государственной политики Питер Февер.

Ранее экс-помощник госсекретаря по Южному Кавказу Мэтью Брайза озвучил необходимость повышения уровня международного взаимодействия по урегулированию карабахской проблемы до уровня президентов России и США. До этого Карабах неоднократно озвучивался в качестве площадки наиболее эффективного взаимодействия Москвы и Вашингтона на самых различных политических и экспертных уровнях.

"Сам я не уделял достаточного внимания, отслеживая развития вокруг карабахской проблемы в последние годы, соответственно, выразить экспертное мнение по данному вопросу не могу. Могу лишь сказать, что администрация Трампа сейчас занята совершенно иными внешними, так и внутренними вопросами. В конце концов, со дня его инаугурации прошло уже полгода, а администрация Трампа даже не упомянула карабахский конфликт", - подчеркнул аналитик.

В интервью azeri-today Февер особо подчеркнул, что ему лично факты влияния или попыток оказания влияния армянским лобби в США на президента Джорджа Буша неизвестны. На его взгляд, в стране иммигрантов каковой являются США, большинство из них сохраняют связи с исторической родиной, что порождает их особый интерес к вопросам внешней американской политики в отношении этих стран. По его оценкам, это не является необычным или нежелательным, являясь в процессе разработки политики ценным вкладом, рассматриваемым в сравнении с другой аргументацией.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.