Вторник, 20 Июня 2017 12:54

АрмИнфо. Сфера обороны Армении должна обеспечить независимость, суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность границ, безопасность населения РА и НКР, своевременное выявление, анализ, предотвращение и нейтрализацию вероятных угроз, в том числе военных. Об этом говорится в новой программе правительства на 2017-2022 гг., представленной на одобрение в парламент.

<Безопасная атмосфера в Армении, военно-политические и военные угрозы, стоящие перед нашим государством свидетельствуют о том, что обеспечение безопасности - единственный залог развития и прогресса нашего государства. Повседневные посягательства на безопасность Армении и Арцаха, непосредственные угрозы возобновления боевых действий и практические шаги в этом направлении не оставляют нам иного выбора, кроме как непрерывно и последовательно повышать уровень безопасности нашей страны, что является приоритетным направлением деятельности правительства Армении. Создание достаточных военных возможностей для обеспечения Армении и Арцаха требуют несоразмерных для нашего государства демографических и экономических ресурсов. С этой целью, политика, осуществляемая в сфере обороны продолжит руководствоваться принципами концепции <Нация-армия>, что позволит разработать комплексные и нестандартные решения, основанные на оборонной политике и взаимосвязанной внешней, экономической, социальной, информационной, общественной, образовательной, научно-политической направлениями, согласованными (интегрированными) и сбалансированными на решениях, пользующихся общественным доверием и обеспечивающее наиболее эффективное использование потенциала Армении, Арцаха и Диаспоры>, - говорится в оборонной программе.

Вместе с тем подчеркивается, что задача правительства заключается в создании благоприятных военно-политических возможностей, позволяющих применение современных достижений военной промышленности и военной науки, их стимулирование, при непосредственном вовлечении населения. Постоянное оснащение ВС боеспособными, модернизирующимися, вооружением, способными реагировать на современные вызовы. <Деятельность Правительство в предстоящие 5 лет будет в основном направлена на обеспечение гармоничного и сбалансированного, постоянного роста возможностей оборонной сферы, исполнительный орган планирует до конца 2020 года продолжить оснащение ВС современным вооружением и специальными техническими средствами с развитием военнопромышленной ветви и стимулированием его эффективности и экономической прибыли, с применением отечественных научно­технических достижений, инвестиций и посредством международного взаимодействия>, - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что серьезный акцент будет поставлен на развитии военной промышленности, которая позволит создать национальную инновационную систему, где Минобороны РА будет напрямую работать с армянскими ВУЗами, пополняя нехватку кадров. Также отмечается, что со стороны Минобороны РА в ВУЗах будут созданы соответствующие лаборатории. Правительство также планирует до 2020 года создать гибкие механизмы управления современными теориями лидерства, параллельно с этим до конца 2022 года развивать оборонные возможности и союзнические и партнерские отношения, сформировав взаимосвязанную систему гарантий безопасности.

В тоже время с целью более эффективного и целевого функционирования оборонной сферы, Правительство планирует до конца 2019 года внедрить эффективную и прозрачную систему управления ресурсами. С целью повышения боеспособности, подготовки и военного мастерства Вооруженных сил Правительство планирует до конца 2020 года для эффективного выполнения боевых задач продолжить усовершенствование процедур военной подготовки, реформирования военного звена, оптимизации состава и др. Вместе с тем до 2020 года будет усовершенствована система боевого дежурства, которая будет укомплектована системами видео и разведнаблюдения.

В тоже время, с целью реализации концепции <Нация-армия> правительство РА планирует до 2020 года повысить привлекательность военной службы, расширив компонент мастерства в ВС, также компонент, касающийся обеспечения финансового возмещения семьям погибших и ставших инвалидами военнослужащих.