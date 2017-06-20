Вторник, 20 Июня 2017 12:20

АрмИнфо. Я лично не стал бы прогнозировать открытие через территорию Грузии транспортных коридоров для Армении в Россию, по крайней мере, в обозримом будущем. Подобное мнение АрмИнфо выразил доцент департамента философии Батумского государственного университета Гиоргий Масалкин.

В первой декаде июля в Праге намечена очередная встреча заместителя главы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Москвой Зураба Абашидзе.

Предыдущая пражская встреча переговорщиков завершилась решением реанимации договора <О торговых коридорах> от 2011 года. После чего, 8 февраля Карасин сообщил о <серьезном прогрессе в практической области>, отметив, что для открытия нового транзитного коридора через Грузию остался последний, самый трудный шаг. Дипломат также подчеркнул, что в реализации соглашений от 2011 года заинтересованы не только Россия и Грузия, но и Армения.

"На мой взгляд, в первую очередь на этом пути стоит сложившийся за все эти годы довольно устойчивый общественно-политический консенсус относительно Абхазии и Южной Осетии. И мне неизвестно какие лоббистские возможности и механизмы могут позволить преодолеть последствия этого консенсуса в виде закрытых коммуникаций", - отметил он.

Масалкин подчеркнул, что открытие коридора для Армении, судя по всему, стало одним из основных вопросов переговорной повестки премьер-министра Армении в ходе его недавнего визита в Грузию.

Однако, Тбилиси, по его оценкам, пока что решать подобные вопросы не готов, поскольку при всей своей рациональности открытие транспортных коридоров из Грузии в Россию по территории оккупированных Абхазии и Южной Осетии пока что противоречит национальным интересам Грузии.

"Надеюсь, что динамические процессы в нашем регионе, изменят существующий статус- кво, позволив достигнуть новых договоренностей, и соответственно приобрести новые возможности. Однако, сегодня предсказать грядущие изменения довольно трудно если не невозможно", - подытожил эксперт.

По словам российского переговорщика Карасина, стороны решили обсуждать лишь те вопросы, которые в принципе можно решить, <не переходя красные линии> - статус Абхазии и Южной Осетии, а также нахождение на их территории российских войск. Подобная система позволит сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий.