Вторник, 20 Июня 2017 12:19

АрмИнфо.Похищение или еще хуже доставка азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Азербайджан поставило власти Грузии в весьма глупое положение. Думаю, что наши власти попали в ловушку. Подобное мнение АрмИнфо выразил доцент департамента философии Батумского государственного университета Гиоргий Масалкин.

Известный своей критикой в адрес руководства Азербайджана Афган Мухтарлы из-за опасения преследований со стороны азербайджанской власти последние годы проживал в Тбилиси вместе со своей семьей, откуда в конце мая был похищен и доставлен в Баку. 30 мая в отношении Мухтарлы были выдвинуты обвинения по статьям 318.1 (незаконное пересечение государственной границы), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) УК Азербайджана. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

"Мне трудно представить, что хуже - то, что мы допустили похищение иностранного журналиста средь бела дня в самом центре Тбилиси или же причастность наших властей к его доставке в Баку. И то и другое для Грузии - большой минус, особенно в плане развития прав и свободы передвижения человека", - отметил он.

Масалкин отметил необходимость обвинения грузинскими властями азербайджанских коллег в похищении человека, необходимость официальной, адресованной Баку, ноты протеста Тбилиси. По его оценкам, это хоть как-то позволило бы руководству Грузии Выйти из данного постыдного положения. В противном случае оправдать собственное бездействие перед лицом подобного постыдного инцидента Тбилиси, по его оценкам, будет практически невозможно.

15 июня Европарламент принял резолюцию, призывающую власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить журналиста. Кроме того, Европарламент потребовал освобождения всех, кто был арестован в Азербайджане за осуществление своих фундаментальных прав и свобод, в том числе права на свободу выражения. Более 200 журналистов из 16 стран мира потребовали его незамедлительного освобождения из заключения.