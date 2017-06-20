Вторник, 20 Июня 2017 10:44

АрмИнфо.Минские посредники должны предпринять более действенные меры по сдерживанию милитаристских страстей Баку. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, комментируя последнее заявление Минской группы ОБСЕ по итогам визита в регион, которое вновь содержало лишь общие призывы и оценки.

Он отметил, что посредники должны быть более последовательными в том, чтобы Баку выполнял взятые в ходе переговоров обязательства. <При этом в заявлении сопредседателей как и прежде содержался самый важный месседж - невозможность решения конфликта военным путем>,- заметил вице-спикер.

Он также обратился последнему заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева во время встречи с минскими сопредседателями, в котором азербайджанский лидер обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и инициировании новой эскалации. Как заметил армянский вице-спикер, методы Алиева сильно напоминают политический почерк Гитлера, который до инициирования военных действий обвинял Польшу, СССР и Великобританию в провокациях.

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ накануне вечером выступили с заявлением по итогам последнего визита в регион, в котором, в частности, говорится: <В ходе своих переговоров в Баку сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавними нарушениями режима прекращения огня, которые произошли в канун их визита в регион и приведшие к очередным жертвам на линии соприкосновения войск. Посредники призвали руководство Азербайджана избегать дальнейшей эскалации ситуации. С таким же посланием посредники обратились к руководству Армении и де-факто властям Нагорного Карабаха. Они рекомендовали сторонам изучить меры, которые позволят снизить напряженность на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской госгранице>. В то же время подчеркивается, что в Ереване и Баку посредники призвали стороны начать переговоры по существу, добросовестно и при наличии политической воли. <Президенты выразили намерение возобновить политический диалог с целью нахождения компромисса по наиболее спорным вопросам урегулирования. Сопредседатели 3 июля отправятся в Вену, чтобы проинформировать членов Минской группы об итогах визита. Они также планируют вскоре встретиться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения условий предстоящей работы>, - говорится в заявлении посредников.