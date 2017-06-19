Понедельник, 19 Июня 2017 17:59

АрмИнфо. Из Степанакерта в Ереван 19 июня доставлен военнослужащий срочной службы Юрий Закарян, который получил огнестрельное ранение в голову в Карабахе 17 июня. Об этом журналистам сообщила заведующая реанимационным отделением Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Армении Гаяне Ованнисян.

<Состояние военнослужащего крайне тяжелое, он без сознания, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Гемодинамика стабильная. Необходимости в операции пока нет>,- заявила Ованнисян, при этом добавив, что Юрия Закаряна (1997 г.р.) прооперировали в Степанакерте.

На вопрос, угрожает ли жизни Закаряна опасность, заведующая реанимационным отделением Центрального военного клинического госпиталя МО Армении дала положительный ответ.

Отметим, что еще двое военнослужащих 17 июня были доставлены из Карабаха в Армению. Их состояние стабильное, раненые находятся под контролем. Один из них прооперирован в офтальмологической клинике им.Малаяна. Врачи утверждают, что если осложнений после операции не будет, к раненному Армену Варданяну (1997 г.р.) возвратится зрение.

Отметим, что в результате двух азербайджанских диверсий на линии соприкосновения с Арцахом 16-17 июня погибли 4 и ранены три армянских военнослужащих.