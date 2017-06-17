Суббота, 17 Июня 2017 17:36

АрмИнфо.Действия Азербайджана не останутся безответными. Об этом во время встречи с командованием одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, находящейся в восточном направлении передовой, заявил президент НКР Бако Саакян.

Во время совещания с командным составом он дал указания, исходящие из сложившейся в свете последних азербайджанских диверсий ситуации.

Напомним, что в результате последних диверсий Баку на линии соприкосновения с Арцахом погибли 4 и ранены двое армянских военнослужащих.