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 Суббота, 17 Июня 2017 17:36

Татевик Шагунян

Бако Саакян: Действия Азербайджана не останутся безответными

Бако Саакян: Действия Азербайджана не останутся безответными

АрмИнфо.Действия Азербайджана не останутся безответными. Об этом во время встречи с командованием одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, находящейся в восточном направлении передовой, заявил президент НКР Бако Саакян. 

Во время совещания с командным составом он дал указания, исходящие из сложившейся в свете последних азербайджанских диверсий ситуации. 

Напомним, что в результате последних диверсий Баку на линии соприкосновения с Арцахом погибли 4 и ранены двое армянских военнослужащих.

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