Суббота, 17 Июня 2017 17:22

АрмИнфо.Последние диверсии Баку на линии соприкосновения с Арцахом, в результате которых погибли 4 армянских военных, являются ответом на адресное заявление минских посредников, в котором говорится, что инициатором нарушения режима перемирия является Азербайджан. Тем самым Баку показывает свое пренебрежение, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

"Последние диверсии, также как перманентное нарушение режима перемирия, проведение военных учений в преддверии визита минских посредников в регион без предупреждения, все это является вызовом международному сообществу и, в первую очередь, Минской группе ОБСЕ. Отсутсвие адекватной оценки на все это, может быть воспринято Баку, как поощрение своим действиям.

Очевидно, что Баку, не достигнув желаемых целей на дипполе, пытается создать иллюзию успеха на поле брани, что обречено на провал, чревато необратимыми последствиями, в первую очередь, для инициатора эскалации",- говорится в заявлении МИД РА.