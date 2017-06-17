Суббота, 17 Июня 2017 14:35

АрмИнфо. Предпринимаются шаги в соответствии со сложившейся ситуацией. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, касаясь ситуации, сложившейся в зоне карабахского конфликта после двух последних азербайджанских диверсий, унесших жизни 4 армянских военнослужащих.

После вчерашних 3 жертв на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Арцаха, сегодня утром в результате новой азербайджанской диверсии погиб еще один армянский солдат - Нарек Тигранович Гаспарян 1997 года рождения. Накануне же в результате очередной диверсии Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск погибли 3 армянских военнослужащих - Араик Рудикович Матинян 1997 года рождения, Виген Жирайрович Погосян того же года рождения и Вардан Цовакович Саркисян вновь 1997 г.р.

В заявлении АО НКР в связи со сложившейся ситуацией отмечается, что очередные азербайджанские диверсии обусловлены воодушевлением Баку постоянными безадресными заявлениями международного сообщества на перманентные провокации АР в зоне конфликта. При этом АО НКР обещает, что и эти провокации также как и предыдущие не останутся без ответа. <Ответ будет прицельным и адекватным>,- обещает АО Арцаха.