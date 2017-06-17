Суббота, 17 Июня 2017 13:59

АрмИнфо. В парламенте Нагорного Карабаха состоялось торжественное открытие 3-его форума армянских партий. В открытии приняли участие представители политических сил парламента Армении, а также внепарламентские силы и Армении и Арцаха (Карабаха).

В работах форума приняли участие президент Нагорного Карабаха (Арцаха) Бако Саакян, спикер парламента Армении Ара Баблоян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви Паргев Мартиросян.

На открытии форма спикер парламента Республики Арцах Ашот Гулян

заявил, что ранее поставленная цель - собирать вместе армянские

политические силы - достигнута.

Зампредседателя Республиканской партии Армении, председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян представил приветственное послание главы РПА, президента Армении Сержа Саргсяна. В послании, в частности, говорится:

<В нашей политической культуре необходимо основываться на следующем принципе: плюрализм в политическом поле ничуть не мешает нам обсуждать общенациональные вопросы. Уверен, что этот формат может сыграть важную роль в развитии политической культуры Армении>.

Президент НКР Бако Саакян отметил важность подобных мероприятий с участием политических сил двух армянских государств.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян отметил важность межпартийного диалога для раскрытия потенциала и возможностей в сотрудничестве Армении и Арцаха.

Организаторы форума - Национальное Собрание Республики Арцах и Республиканская партия Армении. На форум прибыли представители 14 партий из Армении и 6 - из Арцаха.