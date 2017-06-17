Суббота, 17 Июня 2017 13:56

АрмИнфо. Законодательный орган Калифорнии принял резолюцию о предоставлении $10 млн на переподготовку учителей и организацию тренингов по тематике Геноцида армян в Османской Турции в начале 20-ого века, а также по другим вопросам, касающихся защиты прав человека. Документ представил глава бюджетного подкомитета Сената США, сенатор от Калифорнии Энтони Портантино.

Отметим, что еще в 2014 году Сенат американского штата Калифорния единогласно принял резолюцию о преподавании в школах темы Геноцида армян, предусматривающую включение в учебный план по предмету прав человека устных свидетельств спасшихся от Геноцида армян и очевидцев.