Суббота, 17 Июня 2017 13:53

АрмИнфо.Примечательные подробности раскрылись во время судебного заседания по делу о вооруженной банде, обезвреженной Службой национальной безопасности Армении в ереванском Норк-Мараше в ноябре 2015 года.

Так, адвокат проходящего по делу экс-замминистра обороны Вагана Ширханяна Айк Алумян, в частности, заявил, что показания основного обвиняемого, главаря банды Артура Варданяна и подсудимого Отца Антона, которому инкриминируется финансирование вооруженной группы, резко расходятся.

Как пояснил Алумян, в своих показаниях Отец Антон заверил, что изначально банда во главе с Артуром Варданяном планировала осуществить в Армении вооруженный переворот. По его словам, у Варданяна было несколько сценариев для реализации переворота в зависимости от обстоятельств. <Но самым реалистичным,.по его мнению, было обезглавливание правящей элиты в парламенте страны, поскольку в здании НС они находятся с минимальным количеством охранников>,- рассказал Отец Антон. Он также сообщил, что Варданян планировал осуществить госпереворот либо, заручившись поддержкой тогдашнего министра обороны Сейрана Оаганяна, который с помощью армии заставил бы президента Сержа Саргсяна поджать в отставку, либо без его поддержки собственными силами при содействии своей вооруженной группировки.

Примечательно, заметил Алумян, что при этом оба обвиняемых виновными в инкриминируемых им обвинениях себя виновными не признают, а Артур Варданян полностью опровергает показания Отца Антона.

Отметим, что по делу о вооруженной группировке проходят 20 обвиняемых 12 находятся под арестом, 5 подписали подписку о невыезде, а еще 3 внесли залог. Главным обвиняемым является глава группировки Артур Варданян. Отметим, что в ходе следствия к уголовной ответственности изначально были привлечены 33 лица, им были предъявлены обвинения в создании и участии в преступной группировке и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Затем, 8 июня 2016 г. дело в отношении 4 лиц было выделено в отдельное производство, в их отношении уголовное преследование было прекращено. Продолжилось обвинение в отношении 20 человек (Артур Варданян, Ара Погосян, Эдвард Нерсисян, Тигран Бояджян, Ваагн Салназарян, Аветис Бареян, Артур Егиазарян, Вагинак Степанян, Арман Айрапетян, Геворк Джндоян, Ася Мкртчян, Марине Катанян, Нелли Минасян, Антон Дикран Тотонджян, Хачик Аветисян, Аркадий Мардоян, Арутюе Сарибекян, Ваан Ширханян, Гарник Маркарян, Владимир Аракелян). Уголовное дело было передано в суд общей юрисдикции Еревана общин Кентрон и Норк-Мараш. Следствие в отношении 9 лиц продолжается. Были проведены следственные мероприятия - допросы, очные ставки, обыски. По итогам анализа полученных данных было установлено, что Артур Варданян, обладая опытом участия в вооруженных действиях и имея военные навыки, с целью захвата власти создал преступную группировку. Варданян занимался формированием преступной группы с мая 2015 г, вовлекая в нее граждан Армении и обеспечивая их оружием и боеприпасами. 25 ноября в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников СНБ преступная группировка была раскрыта и обезврежена. Было выявлено и изъято большое количество боеприпасов, взрывчатых и иных материалов, военное обмундирование, документы, и т.д.