Суббота, 17 Июня 2017 13:51

АрмИнфо. Позиционирующий в качестве оппозиции блок <Елк>, на самом деле, является политическим проектом властей Армении. С таким утверждением в интервью <Азатутюн> выступила лидер партии <Екрир цирани> Заруи Постанджян.

По ее словам, <Елк> полностью посвятил себя службе интересам властей РА. <Блок <Елк> лишь пытается позиционировать, как оппозиционная сила, на самом деле, он является <клиентом> властей Армении, следовательно, мы с этой силой сотрудничать не будем>,- заявила Постанджян.

В качестве доказательства своих слов она привела тот факт, что представители блока присутствовали на церемонии инаугурации мэра Еревана Тарона Маркаряна, тем самым легитимировав мероприятие, меж тем, фракция <Еркир цирани> бойкотировала его. Заруи Постанджян также возмутил тот факт, что представители блока <Елк> осуждают действия группы <Сасна црер>, захватившей в июле 2016 года Полк Патрульной службы Полиции Армении, называя их преступниками и террористами, тем самым выполняя приказ властей РА. -