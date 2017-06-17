Суббота, 17 Июня 2017 12:47

АрмИнфо.После вчерашних 3 жертв на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Арцаха, сегодня утром в результате новой азербайджанской диверсии погиб еще один армянский солдат.

Как сообщает Армия Обороны Нагорного Карабаха, в результате новой азербайджанской диверсии в северном направлении линии соприкосновения в районе 9:40 по местному времени погиб еще один армянский военнослужащий Нарек Тигранович Гаспарян 1997 года рождения.

В заявлении АО НКР отмечается, что очередные азербайджанские диверсии обусловлены воодушевлением Баку постоянными безадресными заявлениями международного сообщества на перманентные провокации АР в зоне конфликта. При этом АО НКР обещает, что и эти провокации также как и предыдущие не останутся без ответа. <Ответ будет прицельным и адекватным>,- обещает АО Арцаха.

В результате очередной диверсии Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск погибли 3 армянских военнослужащих. Как сообщает Армия обороны Арцаха, азербайджанские ВС в районе 18:05 по местному времени открыли бесконтрольный огонь в направлении армянских позиций из противотанковых гранатометов, в результате чего погибли трое военнослужащих АО НКР - Араик Рудикович Матинян 1997 года рождения, Виген Жирайрович Погосян того же года рождения и Вардан Цовакович Саркисян вновь 1997 г.р. По факту ведется следствие.