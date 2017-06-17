Суббота, 17 Июня 2017 12:33

АрмИнфо. Очередную азербайджанскую диверсию на линии соприкосновения с вооруженными силами Арцаха, унесшую жизни троих армянских военнослужащих, нельзя охарактеризовать иначе, как убийство. Об этом на своей страничке в Facebook написал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян, в эти дни находящийся с визитом в Арцахе.

При этом он подчеркнул, что никакая диверсия не может удержать армянскую сторону от реализации своих целей. <Очередная азербайджанская диверсия показала, что нам еще предстоит работа, которую мы должны проделать консолидированными усилиями>,- отмечает спикер НС РА, подчеркнув, что, несмотря на осознание Баку того, что очередная диверсия не останется безнаказанной, он вновь сиюминутные политические интересы ставит выше человеческих жизней. <Однако, непонятно то, почему до сих пор молчит международное сообщество, почему нет реакции от зарубежных партнеров>,- резюмировал армянский спикер.

В результате очередной диверсии Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск погибли 3 армянских военнослужащих. Как сообщает Армия обороны Арцаха, азербайджанские ВС в районе 18:05 по местному времени открыли бесконтрольный огонь в направлении армянских позиций из противотанковых гранатометов, в результате чего погибли трое военнослужащих АО НКР - Араик Рудикович Матинян 1997 года рождения, Виген Жирайрович Погосян того же года рождения и Вардан Цовакович Саркисян вновь 1997 г.р. По факту ведется следствие.